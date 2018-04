Terremoto abala a Austrália

Um terremoto de 5,2 graus de magnitude na escala Richter atingiu a Austrália, na manhã desta terça-feira, 20, horário local. O tremor não deixou feridos, mas causou inúmeros danos nas edificações do país, de acordo com as autoridades.

O abalo foi às 8h17 (horário local) desta terça-feira, 20, a 36 quilômetros da cidade de Kalgoorlie, segundo informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Apesar da Austrália estar localizada fora do "Anel de fogo" do Pacífico e não sofrer muito com os terremotos, o tremor desta terça-feira deixou os moradores locais em estado de alerta.