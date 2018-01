Terremoto abala capital neozelandesa sem deixar vítimas Um sismo de 5 graus na escala Richter abalou no domingo a capital neozelandesa, Wellington, sem registro de vítimas ou de danos materiais, informaram fontes oficiais. A GNS Science, agência geológica neozelandesa, declarou que o terremoto ocorreu às 5h32 locais (14h32 de Brasília deste domingo) e que o epicentro foi situado 50 quilômetros ao noroeste da capital. O território da Nova Zelândia é atravessado do sudoeste ao nordeste por uma falha geológica que marca o encontro subterrâneo da placa tectônica do Pacífico, que pressiona a partir do sudeste, e a chamada "placa da Austrália", que empurra do noroeste. Os choques entre ambas as placas produzem, segundo o instituto geológico, cerca de 14 mil sismos a cada ano, embora apenas cerca de 150 deles sejam perceptíveis.