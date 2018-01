Terremoto abala província argentina Um terremoto de cerca de 4 graus na escala Richter abalou a província de San Juan, deixando pelo menos uma mulher ferida. O tremor foi registrado às 5h29 e teve seu epicentro no Bolsón de Matagusano, uma região descampada nas proximidades da capital de San Juan, 1.200 km a noroeste de Buenos Aires, segundo o Instituto Nacional de Previsión Sísmica (Inpres). A polícia informou que a mulher ficou ferida quando tentava retirar seus filhos de casa. De acordo com o Inpres, o terremoto teve duração de 10 a 15 segundos e foram posteriormente registrados cinco tremores secundários, que não chegaram a ser percebidos pela população. "O movimento foi sentido desde o Jujuy até a Terra do Fogo", disse Mario Figueroa, técnico do Inpres.