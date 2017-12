Terremoto afeta cinco províncias da Argentina e chega ao Chile Um terremoto de intensidade moderada afetou neste sábado as províncias argentinas de Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis e Córdoba, e foi percebido no Chile, informaram fontes do Instituto Nacional de Prevenção Sísmica. Os porta-vozes afirmaram que até agora não há informações sobre vítimas como conseqüência do tremor, mas o movimento quebrou vidros em casas, afetou habitações precárias e danificou fachadas de lojas na região. Além disso, as fontes informaram que o terremoto provocou "alarme e pânico, nas áreas afetadas, sobretudo nas pessoas que estavam em edifícios altos". O tremor, que aconteceu às 11h (mesmo horário de Brasília), teve uma intensidade de 5,7 graus na escala de Richter, acrescentaram os porta-vozes do instituto. De acordo com a escala internacional de Mercalli, em Mendoza o tremor atingiu uma magnitude de 5 a 6 graus; em San Juan e San Luis, de 4 graus; e em La Rioja e Córdoba, de 3 graus. O tremor também repercutiu nas regiões chilenas de Santiago e Valparaíso, mas não deixou feridos ou danos.