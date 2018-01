Terremoto atinge a Califórnia Um forte terremoto, com magnitude preliminar de 5,8, atingiu o centro do Estado da Califórnia, Estados Unidos. O tremor foi sentido até San Francisco e Sacramento, ao norte, de acordo com a US Geological Survey. A polícia não tem informações imediatas sobre danos ou vítimas. O tremor, que ocorreu às 10h15 da manhã, hora local (14h15, horário de Brasília) centrou-se 14 km ao sul da cidade de Parkfield e 27 km ao norte de Paso Robles, palco de um tremor que causou duas mortes em 2003.