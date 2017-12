Terremoto atinge a ilha italiana da Sicília Um terremoto de 5,6 graus na escala Richter sacudiu na manhã desta sexta-feira a capital siciliana de Palermo, na Itália, ferindo levemente 20 pessoas e abalando a estrutura de alguns edifícios. Duas pessoas morreram de ataque cardíaco em conseqüência da impacto emocional causado pelo tremor. O epicentro aconteceu a 40 km ao nordeste de Palermo, na costa de Tyrrhenian, e foi sentido em outras cidades da ilha como Catania, Messina, Trapani, Agrigento e Enna. Na hora do tremor, milhares de pessoas saíram de suas casas com medo de desabamento. Na Sicília, uma ilha ao sul do continente italiano, acontece constantemente tremores de terra. Em 1968, aproximadamente 400 pessoas morreram em um terremoto. No início do século XX, em Messina, o saldo foi de 83 mil mortes.