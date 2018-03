Terremoto atinge América Central e não há relato de danos

Um forte terremoto abalou Guatemala e El Salvador nesta quarta-feira, 13, e forçou o esvaziamento de alguns prédios, mas não há informações sobre vítimas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS na sigla em inglês) disse que o terremoto teve magnitude de 6,8 e teve epicentro no Oceano Pacífico, a cerca de 75 quilômetros ao sul da cidade de Escuintla. Os prédios na Cidade da Guatemala balançaram por cerca de 30 segundos e alguns moradores apavorados correram para as ruas, mas não há relatos de grandes danos. "Ele não causou qualquer dano, não existe nenhum dano informado", disse Benedicto Giron, porta-voz do serviço de emergências da Guatemala. O Centro de Alerta de Tsunamis no Pacífico emitiu um informe do terremoto e ponderou que não houve perigo de tsunami. "O terremoto foi profundo demais para gerar um risco de tsunami", afirmou Gerard Fryer, geofísico do centro. "Nós não achamos que haverá um tsunami perigoso no Pacífico, mas vamos monitorar a situação", disse David Walsh, oceanógrafo do centro de alerta.