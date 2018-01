Terremoto atinge Argentina Um forte tremor foi sentido em várias zonas da Argentina nesta manhã. Ainda não há informe oficial do Serviço Sismológico Nacional sobre a intensidade do sismo, mas o site do jornal O Clarín afirma que o terremoto atingiu 6,3 graus na escala Richter. O epicentro, segundo as primeiras informações foi em zonas rurais na província andina de Catamarca, onde alguns alunos de uma escola sofreram ferimentos leves. A torre de uma antiga igreja da cidade de Aimogasta, em La Rioja, caiu sem provocar vítimas. O sismo também foi sentido em edifícios mais altos da capital Buenos Aires, em Santa Fé, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta, Formosa, Chaco e Entre Ríos. Na cidade de Mar del Plata, a 400 quilômetros ao sul da capital, as autoridades evacuaram o Palacio de Tribunales, um edifício de 11 pissos, diante do pânico provocado pelo tremor em seus ocupantes.