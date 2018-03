Terremoto atinge Califórnia; não se sabe se há vítimas Um terremoto de magnitude de 5,8 graus na escala Richter atingiu o sul da Califórnia no final desta manhã. Não há informações sobre vítimas. O tremor foi sentido com força de Los Angeles a San Diego, e sentido com menor intensidade em Las Vegas (Estado de Nevada). Informações do Centro de Geologia dos Estados Unidos indicam que o epicentro do sismo de 5,8 graus foi localizado a 47 quilômetros ao sudeste do centro de Los Angeles, perto de Chino Hills.