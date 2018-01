Terremoto atinge França e Alemanha Um terremoto atingiu o oeste da Alemanha, perto da fronteira com a França, nesta manhã. não há informação de grandes danos ou feridos. O tremor de magnitude 5,4 teve epicentro próximo da cidade alemã de Waldkirch. Na Argélia, além de um terremoto de 4,7 pontos na escala Richter, outro tremor atingiu o país na manhã de hoje, mas não se sabe a origem do terremoto. Na Alemanha, milhares de pessoas acordaram por conta do barulho provocado e, assustadas, ligaram para as autoridades de segurança espalhadas pelo país. Theo Gluminki, gerente de um hotel em Kollnau, perto de Waldkirch, disse que o terremoto foi forte, mesmo não tendo causado danos. "Achei que o teto ia voar para longe e o prédio inteiro, desmoronar", afirmou.