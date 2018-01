Terremoto atinge ilha da Indonésia; população foge Um terremoto de magnitude estimada em 6,1 pela Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS) atingiu a ilha de Sulawesi, na Indonésia, levando a população a fugir as áreas costeiras, temendo ondas gigantes. Segundo autoridades indonésias, a magnitude do tremor foi de 6,6, com o potencial de desencadear um tsunami. Mais tarde, as autoridades afirmaram que não havia sinal de ondas gigantes, e que a população poderia retornar para suas casas. Um tsunami desencadeado na segunda-feira e que atingiu a ilha de Java, também na Indonésia, deixou pelo menos 668 mortos. Outras 297 pessoas estão desaparecidas e 74.100 encontram-se desabrigadas.