Terremoto atinge ilha no sul das Filipinas

MALINA – Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a ilha de Mindanau, no sul das Filipinas, nesta quinta-feira, 5. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou danos nem alerta de possível tsunami.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ocorreu a 64 quilômetros de profundida. O órgão disse que o epicentro atingiu a cidade de Tarragona, no sudeste da ilha.

O Serviço de Alertas de Tsunamis no Pacífico não emitiu nenhum comunicado sobre possíveis ondas gigantes na região.

As Filipinas estão localizadas sobre uma região conhecida como os Anéis de Fogo do Pacífico, uma zona com grande atividade sísmica e vulcânica, sendo atingida por mais de 7 mil tremores por ano. //EFE