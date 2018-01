Terremoto atinge noroeste do Tibet Um forte terremoto, de 6,4 graus de magnitude na escala Richter, atingiu no final da noite de ontem (hora local) a região de Nyima, no noroeste do Tibet, de acordo com informações da agência de notícias chinesa Xinhua. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo tremor. A região central do Japão também foi atingida por um terremoto de 4,9 graus de magnitude, segundo o Instituto Sismológico Nacional. O epicentro do tremor foi localizado a 50 quilômetros de profundidade no oceano pacífico, nas costas de Iwaraki, no nordeste de Tóquio.