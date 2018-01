Terremoto atinge norte da Índia Um terremoto de intensidade moderada sacudiu neste domingo a região de Kuthc, no Estado de Gujarat, no norte da Índia, informou a agência de notícias local PTI. O tremor foi sentido em Nova Délhi, a capital do país, e em vários Estados do norte da Índia. Não há informações sobre vítimas ou danos materiais. O tremor ocorreu às 20h25 (12h55 em Brasília) e seu epicentro foi localizado a 23,1 graus latitude norte e 70,3 graus longitude leste, segundo o Serviço Meteorológico da Índia, que informou que este teve uma intensidade de 3,7 graus na escala de Richter. No entanto, o centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, que mede a atividade sísmica no mundo todo, informou que o terremoto, que qualificou de "forte", teve uma intensidade de 6 graus na escala Ritcher. Milhares de pessoas morreram em Gujarat no terremoto ocorrido em 26 de janeiro de 2001.