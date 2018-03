Terremoto atinge norte de Tóquio, mas não deixa danos Um terremoto de magnitude 5,1, de acordo com dados preliminares, sacudiu o norte do Japão neste sábado, informou uma agência do governo japonês. Não houve, entretanto, danos, segundo os primeiros relatos. O tremor, que ocorreu por volta das 16h49 (horário local --03h49 no horário de Brasília), teve seu epicentro sob o mar na região de Ibaraki, ao norte da capital Tóquio, onde o tremor também foi sentido. Imagens de TV mostraram postes balançando, mas não houve relatos sobre feridos ou danos. (Reportagem de Kiyoshi Takenaka)