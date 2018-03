Terremoto atinge norte do Japão e mata duas pessoas Um forte terremoto com magnitude preliminar de 7 graus na escala Richter abalou o norte do Japão no sábado (horário local) e um porta-voz do governo informou duas mortes pelo incidente. O tremor, às 8h44 no horário local (20h44 de sexta-feira em Brasília), teve epicentro em uma área rural a cerca de 300 quilômetros ao norte de Tóquio, onde os prédios tremeram. "Eu vi algumas janelas estilhaçadas e pedaços de telhas quebradas", disse um funcionário da prefeitura de Miyagi à TV NHK. "Não houve desabamento de prédios." Um dos mortos foi pego em um deslizamento. Segundo a TV NHK, quatro pessoas se feriram gravemente perto do aeroporto da cidade costeira de Sendai, dentro de um ônibus. Os serviços de trem-bala na região foram interrompidos, apesar de as operações das instalações nucleares não foram afetadas. Os tremores secundários ainda continuavam. O epicentro do tremor fica 10 quilômetros abaixo das cidades de Iwate e Miyagi, disse a Agência Metereológica do Japão.