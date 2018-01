Terremoto atinge Japão e tufão Haima chega à China

TÓQUIO - Um terremoto de 6,6 graus na escala Richter deixou 40 mil casas sem energia elétrica na região oeste do Japão. Segundo autoridades, não há risco de tsunami e, até o ínicio da manhã desta sexta-feira, 21, não havia registros de vítimas. O epicentro do fenômeno ocorreu na cidade de Tottori, no sul.

Nas Filipinas, o tufão Haima matou ao menos 12 pessoas na região norte do país na quinta-feira, além de provocar ventos de até 225 quilômetros por hora e fortes chuvas, e causar inundações e deslizamentos de terra.

Ao deixar o país, o fenômeno chegou a Hong Kong e se aproxima, nesta sexta-feira, da parte sul da China. Na cidade de Shenzhen, na Província de Guangdong, autoridades locais já determinaram o fechamento temporário de escolas, mercados e fábricas, além de orientar o esvaziamento de algumas regiões.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Hong Kong, os ventos chegaram a 109 quilômetros por hora. Mais de 740 voos foram cancelados ou sofreram mudanças de horário. /AP