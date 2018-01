Terremoto atinge o Paquistão Um forte terremoto foi registrado no norte do Paquistão, na fronteira com o Afeganistão. O tremor, de intensidade ainda não determinada, pôde ser sentido na cidade de Peshawar e na capital afegã, Cabul. Apesar de o terremoto ter sacudido edifícios, não há informações sobre estragos ou vítimas.