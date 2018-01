Terremoto atinge o sul da Costa Rica Um terremoto de 6,3 pontos na escala Richter atingiu grande parte da Costa Rica na madrugada de hoje. Pelo menos uma pessoa morreu. De acordo com Carlos Herrera, da Central de Telecomunicaciones de la Cruz Roja, o epicentro do tremor fica na região de Chiriquí, fronteira com o Panamá. Ele afirma que o terremoto provocou buracos e fissuras em diversas ruas, entre elas a rodovia interamericana, que está operando com fluxo de veículos reduzido.