Terremoto atinge Papua-Nova Guiné e pode gerar tsunami

Segundo o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o tremor teve magnitude de 7,4, e seu epicentro foi a 130 quilômetros de distância da cidade de Kokopo, no nordeste do país, a uma profundidade de 63 quilômetros.

Já o Centro de Alerta para Tsunamis no Pacífico afirmou que é possível a ocorrência de ondas perigosas a uma distância de até 300 quilômetros do epicentro do tremor.

Não há relatos imediatos de tsunamis sendo vistos, ou qualquer tipo de destruição, disse Chris McKee, vice-diretor do observatório geofísico da capital do país, Port Moresby.

"O terremoto foi no mar e as ilhas próximas são pouco habitadas", disse.

O terremoto de hoje acontece na mesma área onde dois outros tremores aconteceram na semana passada. Ambos eram mais fracos, e nenhum causou danos ou gerou tsunamis. Fonte: Associated Press.