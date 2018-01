Terremoto atinge região central de Moçambique Um terremoto de 5,3 pontos na escala Richter atingiu nesta quarta-feira às 8 horas da manhã, horário de Brasília, várias regiões do centro de Moçambique, segundo informe de uma rádio local. Segundo Rádio Moçambique, o tremor teve seu epicentro na localidade de Machaze, próxima de Chipungaberra, na província de Manicam região central do país. Esta região já foi atingida em fevereiro por um terremoto de 7,5 graus na escala Richter que matou cinco pessoas, deixou 27 feridos. As autoridades não informaram se o terremoto desta quarta-feira deixou vítimas. Na cidade portuária de Beira, grande parte das pessoas está em pânico e permanece nas ruas. De acordo com geólogos, o território moçambicano é propenso a tremores, pois se encontra no Rift Valley, uma falha da crosta terrestre que se estende por mais de 6.000 quilômetros.