Terremoto atinge região central do Chile Um terremoto de magnitude 5,3 sacudiu na madrugada de hoje a região central do Chile, mas não há informações iniciais sobre vítimas nem danos, informou a defesa civil do país sul-americano. O abalo sísmico sacudiu a área em meio a uma série de tremores de diferentes intensidades ocorridos nos últimos dias nas regiões sul, central e norte do Chile.