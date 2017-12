Terremoto atinge região de San Francisco nos EUA Um tremor de magnitude moderada atingiu na sexta-feira a região de San Francisco, no estado da Califórnia (EUA). Não há informações sobre danos ou vítimas. O Instituto Geológico dos Estados Unidos informou que o tremor foi registrado às 21h46 (de Brasília), com uma magnitude de 3,4 graus na escala Richter. O epicentro foi situado na falha de Hayward, cerca de seis quilômetros a sudeste da localidade de Berkeley. Fontes do sistema de transporte da cidade e da área, que inclui a baía de San Francisco, disseram que como medida de precaução foi suspenso durante cinco minutos o serviço de trens. Mas não houve danos nos trilhos nem nas estações. Equador A localidade equatoriana de Palora, na região amazônica, também foi atingida por um terremoto de 4,7 graus de magnitude na escala aberta de Richter na sexta-feira. Não há informações sobre vítimas nem danos materiais. O Instituto Geofísico informou que o tremor aconteceu às 9h21 (12h21 de Brasília), a 1,81 grau de latitude sul e 78,15 graus de longitude oeste, a 205,9 quilômetros de profundidade. O epicentro foi localizado 182,88 quilômetros a sudeste de Quito.