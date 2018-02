Terremoto atinge região entre Alemanha e Holanda Um terremoto de 4,8 graus na escala Richter sacudiu as casas das cidades situadas na fronteira entre Alemanha e Holanda na manhã de hoje, mas foram registrados poucos danos. O tremor ocorreu às 7h44 locais perto de Aachen, disse Klaus Lehmann, um geofísico do Instituto Geológico de Reno-Westfália do Norte, responsável pelos registros sismológicos na região. O instituto sediado em Dusseldorf informou ter um registro de uma chaminé que caiu de uma casa. Autoridades estaduais disseram que o tremor sacudiu espelhos e quadros pendurados nas paredes e causou rachaduras na fachada de um prédio. "Algumas pessoas ligaram perguntando se era um terremoto ou a imaginação delas", contou Lehmann.