Terremoto atinge região próxima às Ilhas Salomão

O terremoto de hoje ocorreu 146 quilômetros a sudeste da cidade de Gizo, a uma profundidade de 35 quilômetros, segundo a USGS, instituição de pesquisa geológica dos Estados Unidos. Não houve alerta de tsunami após o tremor deste sábado.

Na segunda-feira, um terremoto de 7,2 graus na escala Richter atingiu as Ilhas Salomão, causando um tsunami com ondas de até três metros. Não houve relatos de pessoas gravemente feridas.

As Ilhas Salomão ficam no chamado "Anel de Fogo" do Oceano Pacífico, uma área com grande atividade sísmica e vulcânica, onde ocorrem cerca de 90% dos terremotos do mundo. As informações são da Associated Press.