Terremoto atinge sudoeste da China Um terremoto de 6 graus de magnitude na escala Richter atingiu nesta sexta-feira a província de Sichuan, no sudoeste da China, de acordo com informações da agência de notícias Nova China. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo tremor. O terremoto afetou principalmente o distrito de Yajiang, situado no leste da província de Sichuan. No último dia 14, o distrito já havia sido atingido por um outro tremor, de 5 graus de magnitude na escala Richter.