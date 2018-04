Terremoto atinge sul do México, mas não há feridos O Centro de Pesquisa Geológica dos EUA relatou um tremor de magnitude 5,8 no sul do México. O terremoto teve epicentro no mar, 42 quilômetros ao sul da cidade costeira de Pinotepa Nacional, às 17h38 do horário local. O policial Damián López Fidencio, de Pinotepa, afirmou que não há relatos de vítimas ou de danos na cidade. Fonte: Associated Press.