Terremoto atinge várias cidades do norte do Chile Um terremoto de intensidade média afetou na quinta-feira várias localidades do norte do Chile, causando preocupação mas sem deixar vítimas nem produziu danos materiais, aegundo o Escritório Nacional de Emergência (Onemi) A intensidade do fenômeno oscilou entre 2 e 4 graus na escala internacional de Mercalli, que vai de 1 a 12. Em Calama, Sierra Gorda, Mejillones, Chañaral, Baquedano e Antofagasta, cerca de 1.450 quilômetros ao norte de Santiago, o tremor registrou uma intensidade de 4 graus. O abalo, que teve uma réplica quase imediata, também afetou a cidade de Iquique e as localidades de San Pedro de Atacama, Huara, Pozo Almote, Tierra Amarilla, Caldera e Copiapó, onde sua intensidade alcançou os 3 graus. Em Diego de Almagro, Salvador, Huasco, Freirina e Vallenar, foi de 2 graus.