Terremoto atinge zona metropolitana de Tóquio Um terremoto sacudiu hoje a zona metropolitana de Tóquio, mas sem deixar feridos ou provocar danos. Segundo a Agência Meteorológica japonesa, o tremor, de magnitude 5,1 pela escala Richter, teve seu epicentro a 50 quilômetros da superfície terrestre no Estado de Chiba, próximo a Tóquio. De acordo com a escala Richter, uma pontuação de 5, 1 significa um tremor que frequentemente não se percebe, porém é possível que provoque pequenos danos. Os terremotos mais fortes, segundo esta escala, recebem pontuação 8 e os mais fracos ficam abaixo de 3,5. O Japão é uma das zonas mais propensa a terremotos no mundo.