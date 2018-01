Terremoto causa pânico no sudeste da Turquia Um forte terremoto sacudiu uma área montanhosa no sudeste da Turquia nesta quinta-feira (dia 1º pelo horário local), deixando em pânico a população de várias cidades. Ainda não há informações sobre danos materiais e vítimas. O terremoto, com magnitude de 6 a 6,5 pontos, começou por volta de 3h30 da madrugada desta quinta-feira e seu epicentro ocorreu fora da cidade de Bingol, informou o Centro de Sismologia Kandilli, em Istambul. "O terremoto durou pelo menos 17 segundos, e achamos que foi um tremor que pode ter causado muitos danos", disse o chefe do observatório, Gulay Barbarasoglu. O tremor danificou linhas de transmissão de energia e linhas de telefone na área. Telefones celulares também estariam sem comunicação em Bingol, cerca de 140 quilômetros ao norte de Diyarbakir, a maior cidade do sudeste da Turquia. Terremotos são freqüentes na Turquia, em decorrência da localização do país na linha de atuação da falha Anatólia Norte. Rupturas na falha causaram, em agosto de 1999, dois terremotos, nos quais morreram 18 mil pessoas, no nordeste da Turquia.