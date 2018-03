Terremoto causa prejuízo de US$ 6 bi em setor agrícola chinês O terremoto que atingiu a província de Sichuan, na China, em maio causou 6 bilhões de dólares em danos à agricultura da região, informou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), na segunda-feira. Mais de 30 milhões de pessoas em comunidades rurais perderam suas propriedades, milhares de hectares de fazendas foram destruídos e milhões de animais morreram com o terremoto, disse a FAO em um comunicado, depois de uma recente missão em Sichuan. "Além da tragédia humana causada pelo desastre... Muitas comunidades rurais na província de Sichuan perderam seus meios de produzir comida e gerar renda", disse Rajendra Aryal, coordenador-chefe regional de Emergências da FAO, em um comunicado. "Provavelmente, vai levar de três a cinco anos para reconstruir o setor agrícola em Sichuan", disse Aryal. O terremoto, ocorrido em maio, matou quase 70 mil pessoas e milhares de outras ainda estão desaparecidas, provavelmente mortas. A FAO disse que parte significativa do trigo não poderá ser colhida depois do terremoto porque muitos fazendeiros estão mortos ou feridos. A maior parte do trigo colhido antes do terremoto foi perdida devido aos danos causados às estruturas dos armazéns. Mais de 20 mil hectares de áreas de plantio em Sichuan, que produz até 20 por cento do arroz chinês, foram duramente atingidos pelo tremor. A próxima colheita pode decair de 10 a 50 por cento devido ao atraso no plantio, às pestes e à deficiência de água, informou a agência baseada em Roma. A FAO estima que as perdas no setor pecuarista somem 2 bilhões de dólares. Mais de 3 milhões de porcos morreram no terremoto. A falta de pesticidas e fertilizantes poderá afetar a produção futura, disse a FAO. "A provisão de fertilizantes, pesticidas, equipamentos e maquinaria e animais, além da melhora dos campos danificados, serão os maiores desafios nos próximos seis meses", disse Aryal. A China pediu à FAO que coordene o reestabelecimento do setor agrícola na província de Sichuan, segundo a agência. (Reportagem de Svetlana Kovalyova)