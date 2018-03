Terremoto com magnitude 6,9 atinge parte do Japão Um terremoto com magnitude 6,9 abalou a região de Hokkaido, no Japão, às 12h17 (horário de Brasília) deste sábado, segundo o centro de pesquisa geológica dos Estados Unidos, conhecido pela sigla USGS. Não há relatos de vítimas ou danos causados pelo tremor, que ocorreu a uma profundidade de 125 quilômetros. As informações são da Dow Jones.