Terremoto da China já matou 156 e feriu mais de 5 mil

O terremoto foi medido pela Administração de Terremoto da China com magnitude 7,0 e pelo Serviço Geológico dos EUA (USGS) com magnitude 6,6, mas a rasa profundidade, de menos de 13 quilômetros, provavelmente ampliou o impacto. O abalo foi sentido pouco depois das 8h do horário local, quando muitas pessoas estavam em casa, dormindo ou durante o café da manhã.

Pessoas com apenas as roupas de baixo e enroladas por cobertores correram para as ruas da cidade de Ya''an e até mesmo na capital da província de Sichuan, Chengdu, 115 quilômetros a leste do distrito de Lushan. As informações são da Associated Press.