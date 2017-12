Terremoto de 3,5 graus atinge o sul da Escócia Um terremoto de 3,5 graus na escala Richter sacudiu nesta terça-feira o sul da Escócia, informou o Centro Geológico Britânico (BGS), que qualificou o movimento telúrico como o mais intenso registrado este ano no Reino Unido. Centenas de pessoas do condado de Dumfries and Galloway confirmaram que um tremor sacudiu violentamente suas casas por volta das 8h45 de Brasília. Não há registro, no entanto, de feridos ou danos, segundo a Polícia. "Foi um terremoto grande, embora devêssemos esperar um ou dois desta magnitude a cada ano", afirmou Bennet Simpson, sismólogo do BGS em Edimburgo. "Recebemos telefonemas de pessoas da área de Dumfries relatando vibrações nas janelas, casas balançando e som de golpes violentos", acrescentou Simpson. "Estava sentada no bar de baixo e, de repente, pareceu que um comboio de caminhões estava passando, mas (o tremor) não parava", contou Marie Brown, recepcionista do hotel Station, em Dumfries. "As paredes sacudiram e me assustei. Meu namorado é construtor e me olhou dizendo: ´Isto não é bom´. Mas, então, parou", disse a recepcionista, que acrescentou que o terremoto durou cerca de dez segundos. O terremoto mais potente registrado no Reino Unido ocorreu no Mar do Norte em 1931, com uma magnitude de 6,1 graus na escala Richter.