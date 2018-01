Terremoto de 4,2 graus abala província equatoriana Um terremoto de 4,2 graus na escala Richter abalou hoje a província amazônica de Napo, na região leste do Equador, informou o Instituto Geofísico do país. O terremoto ocorreu na região sudoeste de Napo, perto da fronteira com a província andina de Tungurahua. O Instituto Geofísico não deu informações sobre eventuais vítimas ou danos materiais causados pelo abalo.