Terremoto de 4,4 atinge Los Angeles

Um terremoto de magnitude 4,4 atingiu na manhã desta segunda-feira a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo informou o Serviço Geológico do país. O tremor ocorreu às 6h25 no horário local (10h25 de Brasília), oito quilômetros a norte/noroeste do bairro de Westwood, e teve profundidade de cerca de oito quilômetros.

O Departamento de Bombeiros de Los Angeles informou não ter recebido relatos de prejuízos até o momento. Fonte: Associated Press.