Terremoto de 4,4 graus atinge oeste do Japão Um terremoto de 4,4 graus de magnitude na escala Richter atingiu neste domingo as províncias de Tottori e Shimane, a cerca de 650 quilômetros ao oeste de Tóquio, segundo informações do Instituto Sismológico Nacional. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo tremor. O epicentro do terremoto foi localizado a 10 quilômetros de profundidade a leste da província de Shimane.