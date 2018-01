Terremoto de 4,4 graus de magnitude atinge litoral do Equador Um terremoto de 4,4 graus de magnitude na escala Richter foi registrado hoje em frente ao litoral da província equatoriana de Guayas, mas até agora não houve informações sobre vítimas ou danos materiais. O Instituto Geofísico indicou que o tremor ocorreu às 14h15 (16h15 em Brasília), a 3,24 graus de latitude sul, 81,06 graus de longitude oeste e a uma profundidade de 30 quilômetros. O Instituto afirmou que em junho ocorreram 14 sismos. O de menor magnitude, de 3,6 graus, ocorreu no dia 27, e o de maior magnitude, de 4,6 graus, no dia 26.