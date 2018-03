Terremoto de 4,4 graus é registrado na Colômbia Um terremoto de 4,4 graus na escala aberta de Richter foi registrado no sudoeste da Colômbia sem deixar vítimas nem danos materiais, informaram as autoridades. Segundo o relatório do Instituto Colombiano de Geologia e Mineração (Ingeominas), o movimento telúrico foi registrado às 6h41 (8h41 de Brasília) no município de Calima, no Vale do Cauca, 76 quilômetros ao norte de Cali, capital desse departamento, e 480 quilômetros ao sudoeste de Bogotá.