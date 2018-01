Terremoto de 4,5 graus assusta Boquete, no Panamá Um tremor de 4,5 graus na escala Richter sacudiu a região de Boquete, na província panamenha de Chiriquí, na fronteira com a Costa Rica, sem causar vítimas nem danos materiais, informou uma fonte oficial. Um porta-voz do Instituto de Geociências da Universidade do Panamá disse aos jornalistas que o tremor aconteceu por volta das 16h07 (18h07 de Brasília) em Boquete, região turística que fica no oeste do país. A fonte afirmou que o tremor teve o epicentro a aproximadamente cinco quilômetros de profundidade e foi causado por uma falha local. Na última quinta, outro tremor, de 4,8 graus na escala Richter, atingiu esta mesma região e causou fendas nas paredes de algumas casas e escolas.