Terremoto de 4,9 graus atinge noroeste de Bangladesh Um terremoto de 4,9 graus na escala Richter atingiu hoje a região nordeste de Bangladesh. O centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos informou que o centro do abalo estava a 115 quilômetros ao norte da capital Dhaka e a uma profundidade de 5,2 quilômetros. O terremoto não provocou vítimas ou grandes estragos, mas o tremor sentido em Dhaka, causou pânico, segundo informou um oficial da polícia em Mymensingh, distrito mais próximo do epicentro. No mês passado, Bangladesh havia anunciado que daria início aos planos de contingência em caso de terremotos.