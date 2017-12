Terremoto de 4,9 graus atinge norte do Japão Um terremoto de 4,9 graus na escala aberta de Richter afetou nesta terça-feira o sudeste da ilha de Hokkaido, no norte do Japão, sem informações sobre possíveis feridos ou danos materiais. O abalo foi registrado às 11h40 (23h40 de segunda-feira, em Brasília), a cerca de 90 quilômetros de profundidade, informou o Serviço de Meteorologia do Japão. Na escala japonesa de sete graus, o tremor registrou quatro no centro da região de Tokachi. Os efeitos foram sentidos com maior intensidade nas cidades de Kushiro e Urahorocho, na mesma região. As autoridades locais não acionaram o alarme de tsunami (ondas gigantes) nas costas sul e leste de Hokkaido.