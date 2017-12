Terremoto de 4,9 graus sacode o centro do Japão Um terremoto de 4,9 graus na escala Richter sacudiu a província de Niigata e outras regiões do centro do Japão na madrugada desta terça-feira, aparentemente sem deixar vítimas nem grande prejuízo material. Segundo a Agência de Meteorologia, o tremor aconteceu às 5h17 (18h17 de Brasília) e teve uma intensidade de quatro na escala japonesa de sete pontos na ilha de Sado, localizada no Mar do Japão, e de três nas províncias de Niigata e de Nagano. Não foi emitido alerta de tsunami.