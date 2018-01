Terremoto de 5,1 graus abala ilhas das Filipinas Um terremoto de 5,1 graus abalou nesta terça-feira várias ilhas das regiões oeste e central das Filipinas sem deixar vítimas, informou o Instituto de Sismologia do país. O sismo foi sentido principalmente nas ilhas de Mindoro, sul de Manila, Marinduque, Romblon e Palawan. O epicentro foi localizado perto da cidade de San José, em Mindoro Ocidental, cerca de 250 quilômetros ao sul de Manila, onde nas próximas horas será feito um relatório sobre os danos causados. O movimento sísmico também afetou, embora com menor intensidade, a ilha de Boracay, principal centro turístico das Filipinas. Segundo o Phivolcs, o sismo foi de origem tectônica e pode ter sido provocado por uma colisão entre placas no sudoeste de Mindoro.