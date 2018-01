Terremoto de 5,1 graus abala nordeste de Taiwan Um terremoto de 5,1 graus na escala Richter abalou nesta quarta-feira a região nordeste de Taiwan, informou o Serviço Meteorológico Central, sem dizer se houve vítimas ou danos materiais consideráveis. O epicentro do tremor foi localizado 4,7 quilômetros a oeste da cidade de Ilan, no litoral nordeste da ilha, a uma profundidade de 71 quilômetros. O sismo foi sentido em toda a região nordeste de Taiwan, incluindo a capital, Taipé, com maior intensidade em Ilan. Taiwan está situada em uma região sísmica que registra vários terremotos de mais de cinco graus na escala Richter. O sismo mais devastador da história recente de Taiwan, de 7,6 graus, aconteceu em 21 de setembro de 1999. Na ocasião, morreram 2.405 pessoas e foram registrados danos em 13 mil edifícios.