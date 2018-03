Terremoto de 5,1 graus atinge norte da Califórnia Um terremoto com magnitude de 5,1 graus atingiu o litoral da região norte da Califórnia nesta manhã, mas, segundo as autoridades locais, até agora não houve relatos de pessoas feridas. De acordo com um relatório preliminar divulgado pelo Serviço Geológico dos EUA, o tremor ocorreu às 7h27 (de Brasília) a uma profundidade de 18,5 quilômetros. O epicentro do terremoto foi localizado a 66 quilômetros ao sudoeste de Eureka e 335 quilômetros a noroeste de Sacramento.