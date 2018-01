Terremoto de 5,1 graus faz pelo menos 18 mortos na China Pelo menos 18 pessoas morreram neste sábado, na província de Yunnan, no sudoeste da China, em um terremoto com magnitude de 5,1 graus na escala Richter informou a agência estatal de notícias Xinhua. Outras 41 pessoas ficaram feridas e 56 casas foram destruídas, acrescentou a agência. O distrito tem uma população de 350 mil pessoas. Muitas delas vivem em casas construídas sobre encostas, muito sensíveis a tremores. O abalo aconteceu às 9h10 (22h10 de sexta-feira em Brasília), com epicentro a 28 graus de latitude norte e 104,2 graus de longitude leste, a 90 quilômetros da cidade de Zhotong, no distrito de Yanjin, segundo o Escritório Sismológico Estatal.