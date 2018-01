Terremoto de 5,1 graus sacode centro de Pequim Um terremoto de 5,1 graus na escala Richter atingiu nesta terça-feira o distrito de Wenan, na província de Hebei, no nordeste da China, e seus efeitos puderam ser sentidos até em Pequim, a 120 quilômetros do epicentro. Não há confirmação de vítimas ou danos materiais. A rede sismológica do país registrou o abalo às 11h56 (0h56 de Brasília) e situou seu epicentro a 38,9 graus de latitude norte e 116,3 de longitude leste. No centro de Pequim, principalmente nos edifícios mais altos, muitas pessoas que trabalhavam ou almoçavam na hora do terremoto viram o chão tremer, movendo cadeiras e mesas.