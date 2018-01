Terremoto de 5,2 graus no sudeste do Irã Um terremoto de 5,2 graus na escala Richter atingiu hoje o sudeste do Irã e ainda não se sabe se deixou vítimas ou danos materiais, informou a agência de notícias iraniana "Irna". O sismo ocorreu às 9h50 (3h20 em Brasília) nos arredores da cidade de Zand, na província de Kerman, segundo o Centro Sismológico da Universidade de Teerã. Em março, um terremoto de 4,7 graus na escala Richter sacudiu a província do Lorestão, no sudoeste do Irã, matando 70 pessoas e deixando 1.200 feridos.