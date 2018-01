Terremoto de 5,2 graus provoca pânico na Índia Um terremoto de 5,2 graus Richter abalou terça-feira à noite o Estado indiano de Gujarat, no oeste do país, sem deixar vítimas, informaram nesta quarta-feira meios de comunicação locais. Segundo o Serviço Meteorológico da Índia, o tremor ocorreu às 23h51 locais desta terça-feira (15h21 de Brasília). O terremoto causou pânico entre os habitantes do Estado de Gujarat, situado na fronteira com o Paquistão, onde há cinco anos outro sismo, de 6,9 graus, fez mais de 15.500 mortos. Pessoas saíram às ruas correndo e muitas passaram a noite ao relento, com medo de dormir sob um teto que pudesse desabar. O epicentro do tremor foi registrado na cidade de Rapar, no distrito de Kutch, muito próximo à fronteira com o Paquistão. O tremor durou cerca de minuto e pôde ser sentido nas regiões de Saurashtra, Kutch e no sul de Gujarat.